T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 04.07.2024 - 00:00

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO: 2013/303 Esas

KARAR NO: 2021/1003

C.SAV.ESAS NO: 2013/258

SANIK: ALLAA ABDULJAWAD, AHMED ve FATEMA oğlu, 18/09/1984 SURİYE doğumlu,

SANIK: ZIAD HAJKADOURKOUSA, Kamel ve Fatema oğlu, 01/01/1980 SURİYE doğumlu,

SUÇ: Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak

SUÇ TARİHİ: 24/01/2013

UYGULANAN KANUN MAD.: Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1.cümle

KARAR TARİHİ: 23/09/2021

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Allaa ABDULJAWAD ve Zıad HAJKADOURKOUSA hakkında kaçakçılıksuçundanaçılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucu sanık hakkında (DÜŞME) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar ve katılanın istinaf talebi tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 01.07.2024