Yayınlanma: 11.04.2025 - 00:01

T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN GAZETE İLANI

Dosya No: 83430435-2023/1197-Ceza Dava Dosyası

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No: 2023/1197

Karar No: 2024/3

Suç: Dolandırıcılık

Suç Tarihi: 14/04/2021

Karar Tarihi: 03/01/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık METİN KARASU (Mehmet Sait ve Nurhan oğlu, 01/01/1982 doğumlu) hakkında suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (görevsizlik) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 08.04.2025