T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HÜKÜM ÖZETİ

Yayınlanma: 19 Temmuz 2023

DOSYA NO: 2013/358 Esas KARAR NO: 2022/365

C.SAV.ESAS NO: 2013/926

SANIK: HRİSTO DİMİTROV HRISTOV, DİMİTROV ZİVATKOV ve ELENKA oğlu, 1973 SOFİA doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ: Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ: 15/04/2013

UYGULANAN KANUN MAD.: Türk Ceza Kanunu 204/1

KARAR TARİHİ: 20/10/2022

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada SanıkHRİSTO DİMİTROV HRİSTOV hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 17.07.2023