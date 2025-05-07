Yayınlanma: 07.05.2025 - 00:01

T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO: 2022/508 Esas

KARAR NO: 2024/86

C.SAV.ESAS NO: 2022/1380

SANIK: YUSUF ELESAD, HÜSEYİN ve FATMA oğlu, 11/06/2002 İDLİP doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ: Hakaret, Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret

SUÇ TARİHİ: 22/05/2022

UYGULANAN KANUN MAD.: Türk Ceza Kanunu 125/1, 136/1, 125/2

VERİLEN CEZA MİKTARI: DÜŞME, 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8)

KARAR TARİHİ: 29/02/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Yusuf ELESAD hakkında Hakaret, Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak suçlarından açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME ve HAGB) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, sanığın cezaevinde bulunması halinde ise; zabıt katibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle A bendinde yer alan düşme kararlarına karşı Adana Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF, B bendinde yer alan HAGB kararına karşı ise Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup gerekçesi ana hatları ile anlatıldı.29.04.2025