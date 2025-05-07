Yayınlanma: 07.05.2025 - 11:20

T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO: 2024/251 Esas

KARAR NO: 2024/271

C.SAV.ESAS NO: 2024/1085

SANI : FERİDE ASLİ, NİDAL ve HALİDİYE kızı, 01/01/1997 İDLİP doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ: Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya üzerinde Tasarruf

SUÇ TARİHİ : 05/02/2022

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 160/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : YETKİSİZLİK

KARAR TARİHİ : 19/07/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Feride ASLİ hakkında Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya üzerinde Tasarruf suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında (YETKİSİZLİK) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 2 Hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 30.04.2025