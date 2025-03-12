T.C. REYHANLI 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 12.03.2025 - 00:01

T.C. REYHANLI 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO: 2024/175 Esas

KARAR NO: 2024/245

SANIK: HÜSEYİN DİGRAM, ZEYDEN ve FATMA oğlu, 1976 İDLİP doğumlu.

SUÇ: Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın almak

SUÇ TARİHİ: 17/08/2015

UYGULANAN KANUN MAD: Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/5-1.cümle

VERİLEN CEZA MİKTARI: Düşme

KARAR TARİHİ: 06/11/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada sanıkhakkındaaçılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (Düşme) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar ve temyiz talebinin tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 07/03/2025