T.C. REYHANLI 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 28.01.2025 - 00:01

T.C. REYHANLI 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2024/11 Esas

KARAR NO : 2024/236

SANIK : MAHER ALISMAIL, ABDULKARIM ve HALIME oğlu, 15/06/1978 KEFAR UVEYD doğumlu,

SUÇ : 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet

SUÇ TARİHİ : 11/04/2013

UYGULANAN KANUN MAD : Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri ... Dair Kanun 8/4

VERİLEN CEZA MİKTARI : Zaman Aşımı Nedeniyle Düşme

KARAR TARİHİ : 06/12/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada sanık MAHER ALİSMAİL hakkında açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (Zaman Aşımı Nedeniyle Düşme) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı MAHER ALİSMAİL'ın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar ve istinaf dilekçesinin tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 21/01/2025