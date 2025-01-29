Yayınlanma: 29.01.2025 - 00:31

T.C. RİZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/2446 Esas 22.01.2025

Konu : İlan Metni

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

RizeMerkez Karayemiş Köyü Cilt:91 Hane:32 Bsn:41'de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Emine'den olma 01/05/1963 d.lu Havva Makır'ın gaipliğine karar verilmesi talep edildiğinden,

Adı geçen Mustafa ve Emine'den olma Havva Makır'ın sağ olduğunu, öldüğünü veya öldürüldüğünü bilenlerin veya hakkında duyumu olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkememize başvurmaları gerektiği aksi taktirde Mustafa ve Emine'den olma Havva Makır'ın gaipliğine karar verileceği İLAN OLUNUR.