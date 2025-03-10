T.C. RİZE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10.03.2025 - 00:01

T.C.RİZE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO: 2024/232 Esas

KARAR NO: 2025/14

Mahkememizin 21/01/2025 tarih ve 2024/232 esas 2025/14 karar sayılı ilamı ile sanık Mehmet Ali ÇAPAN hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan neticeten 1 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 600,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği kararın ilgiliye bildirdiği adreste bulunamaması, adresinin tespit edilememesi, sistemde kayıtlı mernis adresinin bulunmaması sebepleriyle Veyselile Yüksel' den olma ../../2001 doğumlu, sanık Mehmet Ali ÇAPAN'a tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli karar hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Gerekçeli kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren İki Hafta içinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka yer Ağır Ceza Mahkemesi veya Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile sanığın tutuklu ya da hükümlü olması halinde tutuklu ya da hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak ya da bu hususta bir dilekçe vererek Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi'ne istinaf etme hakkının bulunduğu, aksi takdirde verilen kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.