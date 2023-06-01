T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 01 Haziran 2023

ESAS NO: 2018/653 Esas KARAR NO: 2021/314

Açılan Kamulaştırma davasının yapılanyargılaması sonunda; Mahkememizceadresinize davetiye çıkarılmış ve tebligat yapılamamış olup, kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

HÜKÜM: Davanın KABULÜ İLE;

1-) Rize İli, Merkez İlçesi, Fener Mahallesi, 295 Ada 7 Parsel sayılı 712,00 m² yüzölçümündeki taşınmazın Fen Bilirkişisi Özgür ÇOLAK Kabil tarafından düzenlenen 08/07/2020 tarihli rapor ve ekindeki krokisinde sarı renk ile boyalı taşınmazın tamamının davalılar adına olan tapu kaydının İPTALİ İLE davacı adına Tapuya Kayıt ve Tesciline,

2-) Rize İli, Merkez İlçesi, Fener Mahallesi, 295 Ada 7 Parselsayılıtaşınmazın Fen Bilirkişisi Özgür ÇOLAK tarafından düzenlenen 08/07/2020 tarihli rapor ve ekindeki krokisinde sarı renk ile toplam 712,00 m²'lik kısmının mülkiyet kamulaştırma bedelinin 1.727.630,37 TL (1.592.779,60 TL arsa değeri + 4.626,77 TL ağaç değeri + 123.840,00 TL "A" harfli yapı değeri + 6.384,00 TL "B" harfli yapı değeri olmak üzere toplam 1.727.630,37 TL) olarak Tespitine,

3-) Rize İli, Merkez İlçesi, Fener Mahallesi, 295 Ada 7 Parsel sayılı taşınmaz için kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen 1.727.630,37 TL'den acele kamulaştırma bedeli olan 1.431.396,47 TL'nin mahsubu ile fark kamulaştırma bedeli olan 296.233,90 TL'ye 19.01.2019 tarihinden karar tarihine kadar yasal faiz işletilmesine,

4-) Dava konusu Merkez İlçesi, Fener Mahallesi, 295 Ada 7 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılan kısmı için tespit edilen kamulaştırma fark bedeli olan 296.233,90 TL'nin taşınmaz üzerinde tapu kaydında bulunan muhdesat şerhleri ve hazırlanan 05.02.2021 havale tarihli bilirkişi raporunun (3.ek rapor) ekinde yer alan ödeme tablosunda belirtilen davalılara belirtilen tutarların ödenmesi ile bu hususta Rize Vakıflar Bankası Şubesi Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına, iş bu ilanın yayımlandığı tarihi takip eden yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, teblig tarihini takip eden iki haftalık süre içerisinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'nde İSTİNAF yolu açık olmak üzerekarar verildiğihususları Rauf ve Nermin oğlu, 31/08/1976 doğumlu Hakan Aynacı'ya ilanen tebliğ olunur.