T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 21.02.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/242 Esas

DAVALI: Aslı MURADOĞLU, Eyüp Sabri kızı, 20/04/1994 D'lu

Davacı Mustafa Aziz MURADOĞLU tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce tebligata yarar açık adresinize yönelik yapılan adres araştırmasındanbir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 28/03/2024 günü saat: 09.10'daduruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 14/02/2024