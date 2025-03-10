T.C. RİZE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 10.03.2025 - 00:01

T.C. RİZE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/1018 Esas 21.01.2025

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

Rize ili, Pazar ilçesi, Merdivenli mah/köy, 42 Cilt, 19 Aile sıra no, 63 sırada nüfusa kayıtlı, Hüseyin ve Ayişe kızı, 01/07/1898 Pazar doğumlu, 60277290610 TCKN'lu, 05/10/1965 ölüm tarihli NACİYE AKARDAŞ'ın mirasçısının bulunup bulunmadığı hususunda ilanen tebliğine karar verilmiş olup murisin varsa mirasçılarının son ilandan başlayarak en geç 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde TMK'nin 594. Maddesi gereğince miras sebebiyle İstihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği hususu ilan olunur.