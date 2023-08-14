T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2023/356 Esas
Davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.
1- İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,
2- Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,
3- Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Rize Şubesine yatırılacağı,
5- Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur. 09/08/2023
ESAS NO
DURUŞMA
GÜNÜ
TAŞINMAZIN YERİ
TAŞIN. NO
TAPU ALANI
KAMULAŞAN ALAN
TAŞINMAZ MALİKİ
2023/356
14.12.2023 saat 10:25
Rize Merkez Canpolat Mahallesi
2010 ada 2 parsel
2010 ada 1 parsel
1.007,68 m²
1.029,75 m²
727,95 m²
34,47 m²
Ahmet Köse vs.
2023/357
14.12.2023 saat 10:30
Rize Merkez Canpolat Mahallesi
681 ada 45 parsel
681 ada 47 parsel
1.554,07m²
1.450,17 m²
1.071,11 m²
379,66 m²
Ahmet Ülgen vs.
2023/360
15.12.2023 saat 09:50
Rize Merkez Kaplıca Mahallesi
1215 ada 6 parsel
58,50 m²
58,50 m²
Emrullah Güler vs.
2023/361
15.12.2023 saat 09:55
Rize Merkez Müftü
Mahallesi
170 ada 22 parsel
154,44 m²
154,44 m²
Hasan Öksüz vs.
2023/362
15.12.2023 saat 10:00
Rize Merkez Müftü Mahallesi
2797 ada 24 parsel
440,77 m²
215,70 m²
Cevat Akçay vs.
2023/363
15.12.2023 saat 10:05
Rize Merkez Müftü Mahallesi
169 ada 2 parsel
433,83 m²
433,83 m²
Celal Altay vs.
2023/364
15.12.2023 saat 10:10
Rize Merkez Müftü Mahallesi
1390 ada 20 parsel
1.577,91 m²
600,71 m²
Aysel Kayhan vs.
2023/365
15.12.2023 saat 10:15
Rize Merkez Müftü Mahallesi
1414 ada 18 parsel
640,87 m²
139,32 m²
Ayşe Köse vs.
2023/366
15.12.2023 saat 10:20
Rize Merkez Müftü Mahallesi
1414 ada 19 parsel
569,85 m²
122,79 m²
Adem Büyük vs.
2023/367
15.12.2023 saat 10:25
Rize Merkez Pehlivantaşı Mahallesi
2073 ada 2 parsel
379,45 m²
142,82 m²
Ahmet Çelik vs.