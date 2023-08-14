T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14 Ağustos 2023

ESAS NO: 2023/356 Esas

Davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.

1- İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

2- Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,

3- Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Rize Şubesine yatırılacağı,

5- Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur. 09/08/2023

ESAS NO

DURUŞMA

GÜNÜ

TAŞINMAZIN YERİ

TAŞIN. NO

TAPU ALANI

KAMULAŞAN ALAN

TAŞINMAZ MALİKİ

2023/356

14.12.2023 saat 10:25

Rize Merkez Canpolat Mahallesi

2010 ada 2 parsel

2010 ada 1 parsel

1.007,68 m²

1.029,75 m²

727,95 m²

34,47 m²

Ahmet Köse vs.

2023/357

14.12.2023 saat 10:30

Rize Merkez Canpolat Mahallesi

681 ada 45 parsel

681 ada 47 parsel

1.554,07m²

1.450,17 m²

1.071,11 m²

379,66 m²

Ahmet Ülgen vs.

2023/360

15.12.2023 saat 09:50

Rize Merkez Kaplıca Mahallesi

1215 ada 6 parsel

58,50 m²

58,50 m²

Emrullah Güler vs.

2023/361

15.12.2023 saat 09:55

Rize Merkez Müftü

Mahallesi

170 ada 22 parsel

154,44 m²

154,44 m²

Hasan Öksüz vs.

2023/362

15.12.2023 saat 10:00

Rize Merkez Müftü Mahallesi

2797 ada 24 parsel

440,77 m²

215,70 m²

Cevat Akçay vs.

2023/363

15.12.2023 saat 10:05

Rize Merkez Müftü Mahallesi

169 ada 2 parsel

433,83 m²

433,83 m²

Celal Altay vs.

2023/364

15.12.2023 saat 10:10

Rize Merkez Müftü Mahallesi

1390 ada 20 parsel

1.577,91 m²

600,71 m²

Aysel Kayhan vs.

2023/365

15.12.2023 saat 10:15

Rize Merkez Müftü Mahallesi

1414 ada 18 parsel

640,87 m²

139,32 m²

Ayşe Köse vs.

2023/366

15.12.2023 saat 10:20

Rize Merkez Müftü Mahallesi

1414 ada 19 parsel

569,85 m²

122,79 m²

Adem Büyük vs.

2023/367

15.12.2023 saat 10:25

Rize Merkez Pehlivantaşı Mahallesi

2073 ada 2 parsel

379,45 m²

142,82 m²

Ahmet Çelik vs.

#ilangovtr Basın No: ILN01876336