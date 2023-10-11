T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/309 Esas

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olanKamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı idare vekili dava dilekçesi ile özetle; Rize ili İyidere İlçesi Köşklü Köyünde bulunan 126 ada 34 parsel sayılı taşınmazda B:10,88 m² B1:14,18 m² olmak üzere davacı Dvelet Su İşleri Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan dahili davalı Feridun Ketenci'ye dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalıya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır. Kamulaştırma Kanunu gereğince davalının adresinin tespiti için kolluk araştırması yaptırılmış, ancak davalının tebligat yapılabilecek açık ve sarih adresi tespit edilememiştir.

Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren;

Dahili davalı Ramiz ve Emine oğlu, 23/03/1950 doğumlu, 393***748 T.C. kimlik numaralı FERİDUN KETENCİ'ye,İdari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelininZiraat Bankası Rize Şubesi nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalının duruşmanın atılı bulunduğu 19.12.2023 günü saat 10:20'de mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 19/09/2023