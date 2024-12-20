T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.
1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,
2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,
3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Rize Şubesine yatırılacağı, 5-Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur. 04/12/2024
ESAS NO
DURUŞMA
GÜNÜ
TAŞINMAZIN YERİ
TAŞIN. NO
(Ada/ parsel)
KAMULAŞAN ALAN
TAŞINMAZ MALİKİ
2024/127
13/02/2025 günü saat 09:00
Derepazarı, Bahattinpaşa K.
124 ada 1 parsel
1.191,62 m²
Mehmet Güneş vd.
2024/128
13/02/2025 günü saat 09:05
Derepazarı, Bahattinpaşa K.
126 ada 2-122 ada 7
40,04 m²/289,34m²
Ahmet Berber vd.
2024/129
13/02/2025 günü saat 09:10
Derepazarı, Bahattinpaşa K.
121 ada 1-122 ada1
1982,52m²/2007,92
İrfan Terzi vd.
2024/130
13/02/2025 günü saat 09:15
Derepazarı, Bahattinpaşa K.
117 ada 1-117 ada 3
327,81m²/213,31m²
İrfan Köse vd.
2024/131
13/02/2025 günü saat 09:20
Derepazarı, Bahattinpaşa K.
122 ada 9-126 ada 4
97,81m²/56,79 m²
Ahmet Güneş vd.
2024/132
13/02/2025 günü saat 09:25
Derepazarı, Bahattinpaşa K.
122 ada 8-126 ada 3
427,90m²/61,26m²
Kamil Güneş
2024/133
13/02/2025 günü saat 09:30
Derepazarı, Bahattinpaşa K.
122 ada 3 ve 5parsel
317,46m²/591,80m²
Ali Güneş vd.
2024/134
13/02/2025 günü saat 09:35
Derepazarı, Bahattinpaşa K.
120 ada 1-119 ada 5
156,95m²/1171,55m²
Emine Vardal
2024/135
13/02/2025 günü saat 09:40
Derepazarı, Bahattinpaşa K.
126 ada 5-125 ada 1
31,97m²/401,92m²
Osman Güneş
2024/136
13/02/2025 günü saat 09:45
Derepazarı, Bahattinpaşa K.
117 ada 2-116 ada 3
118 ada 1 parsel
1.226,88m²/26166m²/
127,47m²
Mustafa Vardal
2024/137
13/02/2025 günü saat 09:50
Derepazarı, Bahattinpaşa K.
121 ada 2-122 ada 6
119 ada 4-126 ada 1
431,66m²/581,20m²
97,07m²/71,34m²
İsmail Terzi vd.
2024/138
13/02/2025 günü saat 09:55
Derepazarı, Bahattinpaşa K.
115 ada 1 parsel
404,43 m²
Baki Bursalı
2024/139
13/02/2025 günü saat 10:00
Derepazarı, Bahattinpaşa K.
119 ada 3 parsel
292,82 m²
Mehmet Çelik vd.
2024/140
13/02/2025 günü saat 10:05
Derepazarı, Bahattinpaşa K.
122 ada 4 parsel
552,38 m²
Ayşe Güneş vd
2024/141
13/02/2025 günü saat 10:10
Derepazarı, Bahattinpaşa K.
101 ada 2parsel
78,58m²
Nezire Günaydın
2024/142
13/02/2025 günü saat 10:15
Derepazarı, Bahattinpaşa K.
116 ada 4 ve 2 parsel
185,21m²/128,29m²
Dursun Vardal vd.
2024/143
13/02/2025 günü saat 10:20
Merkez, Köprülü Köyü
1597 parsel
632,30 m²
Emine Balta vd.
2024/144
13/02/2025 günü saat 10:25
Merkez, Köprülü Köyü
1563 parsel
343,13m²
Davut Civelekvd
2024/145
13/02/2025 günü saat 10:30
Güenysu, Gürgen Köyü
220 ada 12p
58,27m²
Yaşar Ayhan
2024/146
13/02/2025 günü saat 10:35
Güenysu, Gürgen Köyü
224 ada 2 parsel
312,24 m²
Ümit Ayhan vd.