T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20.12.2024 - 00:01

T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI 

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.

1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,

3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Rize Şubesine yatırılacağı, 5-Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur. 04/12/2024

ESAS NO

DURUŞMA

GÜNÜ

TAŞINMAZIN YERİ

TAŞIN. NO

(Ada/ parsel)

KAMULAŞAN ALAN

TAŞINMAZ MALİKİ

2024/127

13/02/2025 günü saat 09:00

Derepazarı, Bahattinpaşa K.

124 ada 1 parsel

1.191,62 m²

Mehmet Güneş vd.

2024/128

13/02/2025 günü saat 09:05

Derepazarı, Bahattinpaşa K.

126 ada 2-122 ada 7

40,04 m²/289,34m²

Ahmet Berber vd.

2024/129

13/02/2025 günü saat 09:10

Derepazarı, Bahattinpaşa K.

121 ada 1-122 ada1

1982,52m²/2007,92

İrfan Terzi vd.

2024/130

13/02/2025 günü saat 09:15

Derepazarı, Bahattinpaşa K.

117 ada 1-117 ada 3

327,81m²/213,31m²

İrfan Köse vd.

2024/131

13/02/2025 günü saat 09:20

Derepazarı, Bahattinpaşa K.

122 ada 9-126 ada 4

97,81m²/56,79 m²

Ahmet Güneş vd.

2024/132

13/02/2025 günü saat 09:25

Derepazarı, Bahattinpaşa K.

122 ada 8-126 ada 3

427,90m²/61,26m²

Kamil Güneş

2024/133

13/02/2025 günü saat 09:30

Derepazarı, Bahattinpaşa K.

122 ada 3 ve 5parsel

317,46m²/591,80m²

Ali Güneş vd.

2024/134

13/02/2025 günü saat 09:35

Derepazarı, Bahattinpaşa K.

120 ada 1-119 ada 5

156,95m²/1171,55m²

Emine Vardal

2024/135

13/02/2025 günü saat 09:40

Derepazarı, Bahattinpaşa K.

126 ada 5-125 ada 1

31,97m²/401,92m²

Osman Güneş

2024/136

13/02/2025 günü saat 09:45

Derepazarı, Bahattinpaşa K.

117 ada 2-116 ada 3

118 ada 1 parsel

1.226,88m²/26166m²/

127,47m²

Mustafa Vardal

2024/137

13/02/2025 günü saat 09:50

Derepazarı, Bahattinpaşa K.

121 ada 2-122 ada 6

119 ada 4-126 ada 1

431,66m²/581,20m²

97,07m²/71,34m²

İsmail Terzi vd.

2024/138

13/02/2025 günü saat 09:55

Derepazarı, Bahattinpaşa K.

115 ada 1 parsel

404,43 m²

Baki Bursalı

2024/139

13/02/2025 günü saat 10:00

Derepazarı, Bahattinpaşa K.

119 ada 3 parsel

292,82 m²

Mehmet Çelik vd.

2024/140

13/02/2025 günü saat 10:05

Derepazarı, Bahattinpaşa K.

122 ada 4 parsel

552,38 m²

Ayşe Güneş vd

2024/141

13/02/2025 günü saat 10:10

Derepazarı, Bahattinpaşa K.

101 ada 2parsel

78,58m²

Nezire Günaydın

2024/142

13/02/2025 günü saat 10:15

Derepazarı, Bahattinpaşa K.

116 ada 4 ve 2 parsel

185,21m²/128,29m²

Dursun Vardal vd.

2024/143

13/02/2025 günü saat 10:20

Merkez, Köprülü Köyü

1597 parsel

632,30 m²

Emine Balta vd.

2024/144

13/02/2025 günü saat 10:25

Merkez, Köprülü Köyü

1563 parsel

343,13m²

Davut Civelekvd

2024/145

13/02/2025 günü saat 10:30

Güenysu, Gürgen Köyü

220 ada 12p

58,27m²

Yaşar Ayhan

2024/146

13/02/2025 günü saat 10:35

Güenysu, Gürgen Köyü

224 ada 2 parsel

312,24 m²

Ümit Ayhan vd.

#ilangovtr Basın No: ILN02142794