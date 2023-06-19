T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 19 Haziran 2023

ESAS NO: 2017/338 Esas

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı idare vekili dava dilekçesi ile özetle; Rize ili Merkez ilçesi Dağsu Mahallesi 1119 ada 3 parsel sayılı taşınmazın328,30 m²'lik kısmının kamulaştırılmasına karar verildiğini, kamulaştırma kararı alınan alanın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı idare adına tapudan yol olarak terkinini talep ve dava etmiştir.

Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan davalı Ahmet Suat Taşkıran'a dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalıya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır. Kamulaştırma Kanunu gereğince davalının adresinin tespiti için kolluk araştırması yaptırılmış, ancak davalının tebligat yapılabilecek açık ve sarih adresi tespit edilememiştir.

Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren davalıÖzer ve Semiha oğlu ,392***600 T.C. kimlik numaralı AHMET SUAT TAŞKIRAN'ın idari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Rize Şubesi nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalının duruşmanın atılı17.10.2023 günü saat 09:45'te mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesinin gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K.'nın139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 29/05/2023