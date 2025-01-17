T.C. RİZE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 17.01.2025 - 00:01

T.C. RİZE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/45 Esas

DAVALI : NEVZAT AVCI- ******486 T.C, Mehmet ve Nezafet oğlu-12/08/1968 doğ.

Mahkememizce tebligata yarar yurt içi açık adresinizin sistemden tespit edilememesi, tebligata yarar açık adresinizin tespit edilememesi sebebiyle dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşma günü:13/03/2025 günü saat: 09:25'de hazır olmanız sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur.14/01/2025