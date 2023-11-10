T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 10 Kasım 2023

Örnek No:55*

2023/32 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Rize İl, Merkez İlçe, Hayrat Mah., 443 Ada, 12 Parsel, Hali hazırda üzerinde çay bahçesi olduğu görülmüştür. Parsel kısmen İmar Adasında, kısmen Tarımsal Niteliği Korunacak Alan içerisinde kalmaktadır. İmar adasında kalan kısmı ayrık nizam 3 kat (A-3) yapılaşmaya izinlidir. Dava konusu parsel belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Çevresinde müstakil konutlar TOKİ konutları, Çaykur Genel Müdürlüğüne ait tesis, çiçek ve bitki üretim ve depolama tesisleri bulunmaktadır. Deniz manzarası bulunmaktadır. Parsel eğimli bir arazi yapısına sahiptir. Mahalle yoluna 30 m, Hayrat Cadde yoluna 200 m, Rize İl Merkezine 2,30 km mesafededir. Kadastro parselidir.

Yüzölçümü: 4.927,80 m2

Kıymeti: 9.343.586,49 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/01/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati: 08/01/2024 - 14:40

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/02/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati: 08/02/2024 - 14:40

07/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.