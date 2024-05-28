T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 28.05.2024 - 00:00

Örnek No: 55*

2023/11 SATIŞ

Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/11 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Rize İl, Merkez İlçe, İSLAMPAŞA Mahalle/Köy, 983 Ada, 12 Parsel, Dava konusu parsel Rize Belediyesi mücavir alan içinde olup Uygulama imar planı içindedir. Taşınmazın 62.15 m² lik kısmı imar yoluna diğer alanları ise imar adası içinde kalmaktadır. E:2.80 Hmax:30,50 imar hakkı vardır. Recep Tayyip Erdoğan Araştırma hastahanesi yolu üzerinde olup dolmuş hattı parsel önünden geçmektedir. Hastahaneye 300 metre mesafededir.

Yüzölçümü: 239,82 m2

Kıymeti: 1.678.740,00 TL

KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/09/2024 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati: 30/09/2024 - 13:30

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 24/10/2024 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati: 31/10/2024 - 13:30

23/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.