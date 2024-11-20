T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 20.11.2024 - 00:00

Örnek No: 55*

2024/18 SATIŞ

Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/18 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.

Rize İyidere Çiftlik Köyü, 410 Parsel.Köy merkezine yaklaşık 1,2 km, şehir merkezine 23,8 km'dir. 3 adet yapı, çay bahçesi ve tarla olarak kullanılmaktadır. A harfli bina iki katlıdır.Bodrum katı depo, zemin katı konut amaçlı kullanılmaktadır. Değeri: 808.500,00 TL'dir.B harfli bina üç katlıdır. Kısmi bodrum katı depo, zemin katı ve normal katı konut amaçlı kullanılmaktadır. Değeri:1.653.750,00 TL'dir. C harfli bina iki katlıdır. Konut amaçlı inşa edilmiş ancak kullanılmamaktadır. Değeri: 192.937,50 TL'dir.

Yüzölçümü: 980 m2

Kıymeti: 3.166.753,70 TL KDV Oranı: %10 A HARFLİ EV %1 B HARFLİ EV %20 C HARFLİ EV %1

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/02/2025 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati: 11/02/2025 - 13:31

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/03/2025 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati: 11/03/2025 - 13:31

14/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.