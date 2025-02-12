T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 12.02.2025 - 00:01

T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ'NDEN SATIŞ MEMURLUĞU

2023/82 SATIŞ

Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/82 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.

1 No'lu Taşınmaz: Rize Derepazarı Yanıktaş Köy, 131 Ada, 3 Parsel. Köy merkezine yaklaşık 3,1 km, Şehir merkezine 12,5 km, Sahil karayoluna 3,5 km mesafededir. Mevcutta yapı ve çay bahçesi olarak kullanılmaktadır. Köy yerleşik alanı içinde, yola cepheli olup hafif eğimli zemin yapısına sahiptir. Üzerindeki bina, kısmi bodrum kat ve zemin kat düzeninde kargir yapı olarak inşa edilmiştir. Binanın dış cephesi sıvalı, boyalı olup, çatısı yapılmış, kiremit kaplamalıdır. Bina konut amaçlı kullanılmaktadır. Bina değeri: 522.063,75 TL'dir.

Yüz ölçümü: 854,83 m2Kıymeti: 1.507.828,06 TL KDV Oranı: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/04/2025 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati: 06/05/2025 - 13:31

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/05/2025 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati: 30/05/2025 - 13:31

2 No'lu Taşınmaz: Rize Derepazarı Yanıktaş Köy, 131 Ada, 23 Parsel. Köy merkezine yaklaşık 3,1 km, Şehir merkezine 12,5 km, Karadeniz sahil karayoluna 3,5 km mesafededir. Mevcutta çay bahçesi olarak kullanılmaktadır. Köy yerleşik alanı içinde, yola cepheli olup hafif eğimli zemin yapısına sahiptir. Rekreasyon ve dinlenme gibi amaçlar için kullanıma elverişli değildir. Sulama ihtiyacı bulunmamaktadır.

Yüz ölçümü: 3.424,02 m2Kıymeti: 3.948.477,14 TL KDV Oranı: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/04/2025 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati: 06/05/2025 - 14:30

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/05/2025 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati: 30/05/2025 - 14:30

31/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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