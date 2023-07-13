T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 13 Temmuz 2023

Müdürlüğümüze bağlı İskenderun Devlet Hastanesinde yer alan 315 m2 alan olmak üzere Kantin/Kafeterya olarak kullanmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi Gereğince Açık Teklif Usulü ile 36 aylığına kiraya verilmesi ihalesi yapılacaktır.

1- İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı:

İskenderun Devlet Hastanesi ana binada yer alan 315 m2 alan olmak üzere Kantin olarak kullanmak üzere 36 aylığına kiraya verilecektir.

2- Şartname ve Ekleri: Şartname ve ekleri Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Biriminde ücretsiz görülebilir. Şartname ve ekleri için 500 TL karşılığında temin edilebilir. Doküman bedeli Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Halkbankası TR86 0001 2009 2290 0044 0000 09 iban nolu hesabına yatırılacak ve ilgili makbuz ihale teklif dosyasına konulacaktır. Teklif verecek isteklilerin şartname almaları zorunludur.

3- İhalenin tarihi, yeri ve şekli:

İhale Adı İhale Tarihi ve saati Tahmini bedeli (İlk Yıl) Geçici Teminat Bedeli İhalenin Yapılacağı Yer Kantin/Kafeterya Alanı Kiralama 26.07.2023 Saat:10:00 1.650.000,00 TL 165.000,00 TL Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden, Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İstekliler, belirtilen tarih ve saatte Hatay İl Sağlık Müdürlüğü (Güzelburç Mah. Cabirağa Sk. No:78 Antakya/HATAY) Toplantı Salonunda istenilen belgelerle birlikte hazır bulunmalıdırlar. Belgeleri tam olan ve katılması komisyon tarafından belirlenen isteklilerin yetkilileri huzurunda yapılacaktır.

4- Tahmin Edilen Bedel: Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

5- Geçici Teminat: İhaleye katılacakların ihale saatinden önce yukarıdaki tabloda belirtilen miktarlarda geçici teminat vermeleri gerekmektedir. Teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Halkbankası TR86 0001 2009 2290 0044 0000 09 iban nolu hesaba yatırılacaktır.

6- İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler:

a) İkametgâh İlmühaberi ve tebligat için Türkiye'de adres beyanı.

b) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (idarece onaylanmış), veya onaylı nüfus kayıt örneği;

c) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış (Pastane, Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Kafeterya, Lokal, Catering mesleklerinden birine ait )odaya kayıt olduğunu gösterir belge.

d) Gerçek kişi olması halinde resmi kurumlardan alınmış kantin işletmeciliği belgesi veya kantin işletmeciliği ustalık belgesi veya diploması.

e) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

f) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ilanın yapıldığı yılda alınmış (Pastane, Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Kafeterya, Lokal, Catering mesleklerinden birine ait ) sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği veya Müdürlüğümüzce onaylanmış fotokopisi,

g) Tüzel kişi olması halinde resmi kurumlardan alınmış Kantin -Kafeterya faaliyet belgesi

h) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile iştirak edenlerin imza sirküleri

i) Geçici teminat.

j) İstekliler adına ihaleye vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ve

k) Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.

l) Cumhuriyet Başsavcılığından son altı ay alınmış sabıka kayıt belgesinin aslı, Noterce veya idarece onaylı sureti komisyona ibraz edilecektir.

m) İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.

n) İstekliler son 5 (Beş) yıl içerisinde en az 400 (Dörtyüz) yatak kapasiteli ve en az 2 (iki) yıl boyunca bir sağlık tesisi kantin ve/veya kafeterya işletmecisi olarak hizmet verdiğini gösteren resmi makamlarca onaylanmış bir belgeyi sunmak zorundadır.

7- Belgelerin Sunulma Şekli: İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler, ihalenin yapılacağı salonda, ihale komisyonuna tarafından teslim alınacaktır. Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır.

8- Postadaki gecikmeler ihaleye katılacakların sorumluluğundadır, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- İşe başlama tarihi sözleşme imzalanmasına müteakip 10 (On) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır

11- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.

12- İhaleye iştirak edecek katılımcılar ihale tarihinden önce kantin/kafeterya olarak kiralanacak ticari alanı görebilir ve idareden bilgi alabilir. İhaleye iştirak eden isteklilerin kantin/kafeterya olacak kiralanacak ticari alanı görmüş ve idaren bilgi almış sayılacaktır.