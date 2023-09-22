T.C. SAKARYA 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22 Eylül 2023

ESAS NO: 2022/916 Esas

DAVALI: İLYAS BAKIR Kemalpaşa Mah. 115 Sokak No.16 İç Kapı No.3 Serdivan/ SAKARYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı bildirir davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; tarafların yaklaşık 3 yıl önce evlendiklerini, müşterek 1 çocuklarının olduğunu, davalının eşi ve çocukları ile hiç ilgilenmediğini, maddi - manevi ihtiyaçlarını gidermediğini belirterek evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle tarafların boşanmalarına karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesini talep ettiğini beyan etmiştir.

Tebliğden itibaren iki haftalık süre içinde cevap dilekçesi ibraz etmeniz, süresinde cevap dilekçesi vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız; dava dilekçesi, 11/11/2022 tarihli tensip tutanağı ve tevzi formu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.