T.C. SAKARYA 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 06.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/256 Esas

DAVALI: TSIALA SATIROĞLU- Qalaqi yvareli uordropebis nomeri 24 Tiflis/GÜRCİSTAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 2021/256 esas sayılı dosyası ile davacı Şükrü Kaya Satıroğlu tarafından davalı Tsıala Satıroğlu aleyhine çekişmeli boşanma davası talebi ile dava açılmış olup, davalı Tsıala Satıroğlu'nun tüm aramalara rağmen ikametgahı, meskeni, iş yeri de tespit edilemediğinden, ön inceleme duruşmasının HMK 139 ve 143. maddeleri gereğince 14/05/2024 günü saat 10:10'da yapılacağı, Belirli gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı sulh için gerekli hazırlığı yapmanz duruşmaya gelmediğinz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek isterse yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davetiye tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde dilekçenizde gösterip sunmadığınz belgeleri sunmanız başka yerden getirilecek belgeler için açıklama yapmanız aksi durumda bu delilden vazgeçmiş sayılacağınız tebliğ ve ihtar olunur.

Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.