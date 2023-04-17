T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ 2021/356 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Yayınlanma: 17 Nisan 2023

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/356 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Erenler İlçe, KOZLUK Mahalle/Köy, Tapu kaydında Sakarya İli, Erenler İlçesi, kozluk Mah. 805 ada, 5 parselde kayıtlı olan taşınmaz 5619,72m2 yüzölçümünde; 805 ada, 6 sayılı parselde kayıtlı taşınmaz 3062,47m2 yüzölçümündedir. İnceleme ve Değerlendirme: Kozluk mah. 805 ada, 5 sayılı parsel taşınmaz dikdörtgen bir geometriye sahip topoğrafik olarak düz bir arazi yapısına sahiptir. Taşınmaza ulaşım imkanları iyidir. Çevresi sanayi tarzı yapılarla çevrili olup tüm altyapı ve Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Erenler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sanayi alanında kalmaktadır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında Emsal:0.60, yençok:10.50m belirtilmiştir.Parsel üzerinde dokuz adet yapı bulunmaktadır. Taşınmaz doğudan yola cepheli olup TÜV Türk Araç muayene istasyonunun 238 metre güney batısında Sakarya BİM marketleri satış deposunun 390 metre güney batısında Adapazarı Düzce karayolunun 420 metre güneydoğusunda ve yan yola cepheli vaziyette kalmaktadır. YAPILARIN DEĞERİ: 1 Numaralı Yapı;Betonarme olarak inşaa edilen yapı 173,00m2 yüzölçümünde, idari bina olarak kullanılmakta iki katlı sıvalı boyalı, çatısı saçkaplı zemin katta salon, yemekhane, laboratuar ile lavabo ve wc bulanmakta mermer kaplama alimünyum korkuluk ile çıkılan üst katta 3 oda hol ile lavabo ve wc bulunmaktadır. Bina giriş kapısı ve pencereler alimünyum iç kapılar ahşap doğrama, zemin kat yer döşemeler fayans üst odalar laminant parke ıslak zeminler seramik kaplı yemekhanede granit tezgah üstü MDF mutfak dolabı bulunmaktadır. 2-3 numaralı yapılar: Yaklaşık 21-30 yıllık yapılar geri dönüşüm imalathane olarak kullanılmaktadır. Çelik karkas yapı, çatısı saç kaplı etrafı kısmen saç kaplı, yanları kapalı 2 nolu yapı=642,00m2; 3 nolu yapı=589,00m2 yüzölçümündedir.4-5-6-7-8-9 numaralı yapılar; Yaklaşık 21-30 yaşında olan yapılar saç kaplı çelik karkas yapıların etrafı açık yerler beton kaplı ortalama 7-8 metre yüksekliğe sahiptir. Menkul Malların Değeri: Kozluk Mahallesi 805 ada, 5 parsel numaralı parselde kayıtlı taşınmazın tapu kaydının taşınmaz teferruat kısmında geçen menkul mallar listesinde belirtilen 1 adet otomatik yatay balya press makinası 5000TL, 4 adet kauçuk kırma makinası 12.000TL, 1 adet kauçuk ve alüminyum eleme makinaları 3000TL, 1 adet Çelikli kırma makinası 3000TL, 1 adet plastik kırma makinası 3000TL, 1 adet plastik yıkama havuzu 3000TL, 1 adet Bidon ve varil presleme makinası 3000TL,

1 adet yağlı metal talaşı yıkama ve durulama ünitesi 5000TL, 1 adet Teneke ve metal kırma makinası 5000TL, 1 adet bakır kablo kırma ve ayırma ünitesi 5000TL, 1 adet Varil şişirme ve patlatma ünitesi 5000TL, 1 adet varil yıkama, boyama, kurutma IBC yıkama ünitesi 5000TL, 1 adet forklift 30.000TL, 1 adet katı yakıt kalorifer kazanı 10.000TL, yıkama ünitesi 5.000TL Yukarıda verilen icra dosyasında haczedilen menkul mallardan bazılarının hurda halinde kalıntıları dava konusu parselde bulunmaktadır. Hurda makine kalıntılarının resimleri aşağıda verilmiştir. Parselde bulunanlar makineler yıpranmış, paslanmış, bazı parçaları üzerinden sökülmüş, makinelerin kullanılabilir hale gelmesi için önemli miktarda tamirat ve tadilat gerekmektedir. Makinelerin kıymet takdirleri yapılırken (Forklift Hariç) makinelerin hurda değerleri dikkate alınarak yapılmıştır. Kozluk Mahallesi 805 ada, 6 sayılı parsel; Parsel içinde iki adet yanları açık sundurma bulunmaktadır. Sundurmaların yüzölçümleri 1164,00m2 1239,00m2'dir. Parselin yola cephesi bulunmaktadır. Dava konusu 805 ada 5-ve 6 sayılı parsellerin üzerinde bulunan yapıların (imalathane, depo giriş yolu vb) giriş kapılarının 6 sayılı parsel üzerinde olması aynı parselin yola olan cephesi kısaca birbirleri ile olan ilişkileri ve aralarında bulunan ekonomik bütünlük sebebi ile iki parselin birlikte satılmaları uygun olacağı bilirkişi raporunda belirtildiğinden her iki parselin birlikte satışı söz konusudur.

Adresi : Kozluk Mah 805 Ada 5 Ve 6 ParselErenler / SAKARYA

Yüzölçümü : 5.619,72 m2 (5 parselin)

Yüzölçümü :3061,47m2(6 parselin)Kıymeti : 14.859.020,00 TL KDV Oranı : %18

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2023 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2023 - 10:43

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2023 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2023 - 10:43

14/04/2023(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.