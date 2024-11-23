T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 23.11.2024 - 00:00

2023/530 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/530 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakarya İl, Adapazarı İlçe, KORUCUK Mahalle/Köy, 1729 Ada, 2 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm

Niteliği: Mesken

Adresi: Korucuk Mahallesi Cevat UncuoğluCaddesi No:53 Mozaik Sitesi D Blok Daire 3Adapazarı SakaryaAdapazarı/ SAKARYA

Yüzölçümü: 6.710 m2

Arsa Payı: 555/37000

Kıymeti: 2.300.000,00 TL

KDV Oranı: KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2025 - 10:49

Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2025 - 10:49

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/02/2025 - 10:49

Bitiş Tarih ve Saati: 21/02/2025 - 10:49

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.