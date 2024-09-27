T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 27.09.2024 - 00:01

T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ'NDEN

2012/5667 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2012/5667 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Serdivan İlçe, SERDİVAN Mahalle/Köy, Serdivan Mevkii, 1300 Ada, 10 Parsel, Zemin +1 kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Kemalpaşa Mah. Eski Kazımpaşa Cad. Poyraz Sok. Serdivan/SAKARYA

Yüzölçümü : 1.792 m2 ( ana taşınmazın yüzölçümü)

Arsa Payı : 160/1792

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 10:09

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2024 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 10:09

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.