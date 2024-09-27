T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ'NDEN
2012/5667 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2012/5667 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Serdivan İlçe, SERDİVAN Mahalle/Köy, Serdivan Mevkii, 1300 Ada, 10 Parsel, Zemin +1 kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Kemalpaşa Mah. Eski Kazımpaşa Cad. Poyraz Sok. Serdivan/SAKARYA
Yüzölçümü : 1.792 m2 ( ana taşınmazın yüzölçümü)
Arsa Payı : 160/1792
Kıymeti : 8.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 10:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 10:09
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2024 - 10:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 10:09
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.