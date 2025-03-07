Yayınlanma: 07.03.2025 - 00:01

T.C. SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/621 Esas

DAHİLİ DAVALI: - MERAL ÇAKMAK Yalı Mah. Plaj Cad. No: 115 İç Kapı No: 14 Karasu/ SAKARYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Alım Hakkından Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde; Sakarya ili ,Erenler ilçesi ,Tepe Mahallesi,1514 ada,1 nolu parselde yer alan taşınmaz tapuda davalı (Selim Çakmak) adına tapuya kayıtlı olduğunu, Dava konusu olan taşınmazı müvekkilinin 15 yılı aşkın bir süre önce davalıdan bedelini de ödemek suretiyle satın aldığını, o tarihten beritaşınmazın müvekkili tarafından kullanılmakta olup, davacının taşınmaz üzerine halen oturmakta olduğu binayı dahi inşa ettiğini,taşınmazın alındığı dönemde kadastro geçmediği için taşınmazdavacı müvekkil tarafından köy senedi ile satın alındığını, davacının malik vezilyed sıfatıyla taşınmazın mülkiyetine sahip olduğunu, Davalınındava konusu taşınmazla ilgili hukukiya da fiili anlamda bir ilişkisi mevcut değilken davacının haberi olmaksızın taşınmaz davalıadına tescil edildiğini,müvekkilinin taşınmaz üzerine inşaa ettiği yapıda 17 yıldan beri oturmakta olup 01-09-2018 yılında Yapı Kayıt Belgesi iletaşınmaza resmiyet dahi kazandırdığını, Sakarya ili ,Erenler ilçesi,Tepe Mahallesi,1514 ada,1nolu parselde bulunan taşınmazıntapu kaydının iptal edilerek müvekkil adına tescilini talep ve dava etmiştir.

Tensip 3 nolu ara karar gereği; Dava dilekçesinin davalıya tebliği ile, HMK.nun 122/1. maddesi uyarınca davalıya dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceğinin, HMK.nun 128/1 maddesi uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi verilmediğinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususunun davalıya tebligatla ihtarına,

5- Süresi içinde davacı tarafça cevaba cevap dilekçesi ibraz edildiğinde HMK.nun 136/1. maddesi uyarınca cevaba cevap dilekçesinin davalıya tebliği ile, tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevaba cevap dilekçesine karşı ikinci cevap dilekçesini verebileceğinin, bu süre içinde ikinci cevap dilekçesi verilmemesi halinde ikinci cevap dilekçesi vermekten vazgeçmiş sayılacağının davalıya ihtarına,

11- Tüm dilekçelerin karşılıklı verilip tamamlanmasından sonra ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağına karar verilmesine; ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi halinde duruşma tarihinin dilekçelerin tamamlanmasından sonra belirlenmesine ve avanstan karşılanarak taraflara bildirilmesine karar verildi.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 20/05/2025 günü saat: 11:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.