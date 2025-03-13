T.C. SAKARYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Yayınlanma: 13.03.2025 - 00:01

T.C. SAKARYACUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN

Hazırlık Numarası: 2024/2637 Soruşturma 11/03/2025

SAKARYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN: Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan, şüpheli Tuncay ve Gülcan oğlu, Mersin 01/04/1991 doğumlu Tuncer CAN hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 10/06/2024 tarih, 2024/2637 soruşturma ve 2024/786 karar sayılı kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı ile; 5 yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararına, 1 yıl tedavi ve denetim tedbirinin uygulanmasına, erteleme süresi boyunca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması veya uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması halinde hakkında müsnet suçtan kamu davası açılacağı hususunun kararın tebliği sureti ile ihtarına, erteleme süresi içinde belirtilen yükümlülüklere uygun davranılması halinde CMK'nın 171/4 maddesi uyarınca kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesine,kararın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde yetkili ve görevli Sakarya Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz hakkının bulunduğunun kararın tebliği sureti ile ihtarına karar verildiğiancak verilen karar şüphelinin beyan ettiği adreste tebliğ edilemediği, adres kayıt sisteminde kayıtlı adresi olmadığı anlaşıldığından ; Kararın 7201sayılı kanunun 29. maddesi gereği Türkiye genelinde yayımlanan ve trajı 100.000'in üzerinde bulunan bir gazetede ilan edilmesine karar verildiği ve son ilan tarihinde itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve yasal sürede itiraz edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.