T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2023/22 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Hacıköy Mahallesi, 526 Ada 52 Parsel
Yüzölçümü : 16.062,84 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 4.336.966,80 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2023 - 10:02 - Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 10:02
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 10:02 - Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2023 - 10:02
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Hacıköy Mahallesi, 526 Ada 54 Parsel
Yüzölçümü : 22.484,06 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 6.070.696,20 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2023 - 10:12 - Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 10:12
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 10:12 - Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2023 - 10:12
15/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.