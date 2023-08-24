Yayınlanma: 24 Ağustos 2023

T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/22 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Hacıköy Mahallesi, 526 Ada 52 Parsel

Yüzölçümü : 16.062,84 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 4.336.966,80 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2023 - 10:02 - Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 10:02

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 10:02 - Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2023 - 10:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Hacıköy Mahallesi, 526 Ada 54 Parsel

Yüzölçümü : 22.484,06 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 6.070.696,20 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2023 - 10:12 - Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 10:12

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 10:12 - Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2023 - 10:12

15/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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