T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/106 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/106 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Söğütlü Mahallesi, 3928 Parsel arsa vasıflı taşınmaz
Yüzölçümü : 560,18 m2 Kıymeti : 3.833.445,00 TL
İmar Durumu:Uyap satış portalında kayıtlı bilirkişi raporunda mevcut
KDV Oranı : %23'lük kısımdan KDV %1, kalan %77'lik kısımdan %10 KDV uygulanacaktır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 10:09
Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 10:09
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 10:09
Bitiş Tarih ve Saati : 08/11/2024 - 10:09
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.