T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11.09.2024 - 00:01

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/106 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/106 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Söğütlü Mahallesi, 3928 Parsel arsa vasıflı taşınmaz

Yüzölçümü : 560,18 m2 Kıymeti : 3.833.445,00 TL

İmar Durumu:Uyap satış portalında kayıtlı bilirkişi raporunda mevcut

KDV Oranı : %23'lük kısımdan KDV %1, kalan %77'lik kısımdan %10 KDV uygulanacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 10:09

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati : 08/11/2024 - 10:09

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.