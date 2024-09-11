T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11.09.2024 - 00:01

T.C.SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/15 Tereke Satış

Konu : Tasfiye ilan

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ ve

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

MİRAS BIRAKAN : Bedri SARIİPEK (TC 27502068000) Halil ve Rukiye oğlu, Çamlıca 1948 d.lu,

MAHKEMESİ :Sakarya 1 Sulh Hukuk Mahkemesi 2017/738 esas, 2017/741 karar

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı mirasbırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzca yürütülmektedir.

Yukarıda adı yazılı miras bırakanın terekesinin tasfiyesinde basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyesinin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 166.ve 218'inci maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.