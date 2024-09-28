T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 28.09.2024 - 00:01

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2024/69 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/69 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tuzla Mah. 3445 Ada 1 ParselArsa Vasıflı Taşınmaz

Yüzölçümü : 4.397,44 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 37.378.240,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 13:31

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/12/2024 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 13:31

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.