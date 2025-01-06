T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 06.01.2025 - 00:01

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/26 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Yenigün Mah,Kurbanlar Cad,3145 Ada,5 Parsel, 210,03 m2Üzerinde Dükkan VeKargir Ev.

Yüzölçümü : 210,03 m2Kıymeti : 4.816.450,00 TL KDV Oranı : %20

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2025 - 10:06

Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2025 - 10:06

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2025 - 10:06

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 10:06

02/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.