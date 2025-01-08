T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08.01.2025 - 00:01

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/10 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Yazlık Köyü, Yazlık Mevkii, 113 Parsel ,Tapu Kaydında Kayden Tarla Ahşap Ev Ve AhırVar yazılıyor Ancak Keşif Te Yıkılmış Olduğu, BoşTarla Olduğu anlaşılmıştır.

Yüzölçümü : 3.700,00 m2

Kıymeti : 23.101.042,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 14:37

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 14:37

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 14:37

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 14:37

04/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.