T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15.02.2025 - 00:01

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ'NDEN SATIŞ MEMURLUĞU

2024/157 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/157 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Aşağıdere Mahallesi, 2482 Ada 786 Parsel Sayılı, 2.856,66 M2 Yüzölçümlü, Tapuda Tarla Vasıflı Taşınmaz.

İmar Durumu: Aşağıdere Mahallesi Kırsal Yerleşme Alanı içinde kalmakta olup,1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmadığından “ Plansız alanda kaldığı ’’ belirtilmiştir.

Kıymeti: 10.115.010,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/03/2025 - 11:58

Bitiş Tarih ve Saati: 20/03/2025 - 11:58

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/04/2025 - 11:58

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 11:58

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 10/02/2025