T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ'NDEN SATIŞ MEMURLUĞU
2024/194 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/194 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah. 5263 Ada 80 Parselde Kayıtlı Bahçe
Yüz ölçümü: 3.414,67 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti: 8.692.875,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/04/2025 - 11:05
Bitiş Tarih ve Saati: 06/05/2025 - 11:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/06/2025 - 11:05
Bitiş Tarih ve Saati: 10/06/2025 - 11:05
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah. 5254 Ada 111 ParseldeTarla
Yüz ölçümü: 9.648,76 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti: 5.789.256,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/04/2025 - 11:02
Bitiş Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 11:02
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/06/2025 - 11:02
Bitiş Tarih ve Saati: 11/06/2025 - 11:02
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah. 5253 Ada 217 Parsel Tarla
Yüz ölçümü: 9.094,72 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti: 6.548.198,40 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/04/2025 - 12:02
Bitiş Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 12:02
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/06/2025 - 12:02
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 12:02
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah. 5253 Ada 216 Parsel
Yüz ölçümü: 9.753,84 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti: 7.022.764,80 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/04/2025 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 13:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/06/2025 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati: 11/06/2025 - 13:31
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah. 5253 Ada 218 Parselde Tarla
Yüz ölçümü: 8.097,78 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti: 4.453.779,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/04/2025 - 14:31
Bitiş Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 14:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/06/2025 - 14:31
Bitiş Tarih ve Saati: 11/06/2025 - 14:31
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah. 5253 Ada 219 ParseldeTarla
Yüz ölçümü: 9.481,79 m2İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti: 5.214.984,50 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/05/2025 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati: 08/05/2025 - 10:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/06/2025 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati: 12/06/2025 - 10:01
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah. 5253 Ada 383 Parsel Tarla
Yüz ölçümü: 27.529,79 m2İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti: 12.388.405,50 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/05/2025 - 12:01
Bitiş Tarih ve Saati: 08/05/2025 - 12:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/06/2025 - 12:01
Bitiş Tarih ve Saati: 12/06/2025 - 12:01
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Harmantepe Mah. 5447 Ada 1 Parsel Tarla
Yüzölçümü: 12.573,13 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti: 9.429.847,50 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/05/2025 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati: 08/05/2025 - 14:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/06/2025 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati: 12/06/2025 - 14:30
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Harmantepe Mah. 5447 Ada 2 ParseldeTarla
Yüz ölçümü: 15.919,12 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti: 11.939.340,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/05/2025 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati: 09/05/2025 - 10:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/06/2025 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati: 13/06/2025 - 10:00
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Harmantepe Mah. 5447 Ada 36 Parsel Tarla
Yüz ölçümü: 8.357,28 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti: 4.596.504,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/05/2025 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati: 09/05/2025 - 11:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/06/2025 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati: 13/06/2025 - 11:00
11/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.