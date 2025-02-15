T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15.02.2025 - 00:01

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ'NDEN SATIŞ MEMURLUĞU

2024/194 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/194 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah. 5263 Ada 80 Parselde Kayıtlı Bahçe

Yüz ölçümü: 3.414,67 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti: 8.692.875,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/04/2025 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati: 06/05/2025 - 11:05

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/06/2025 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati: 10/06/2025 - 11:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah. 5254 Ada 111 ParseldeTarla

Yüz ölçümü: 9.648,76 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti: 5.789.256,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/04/2025 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 11:02

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/06/2025 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati: 11/06/2025 - 11:02

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah. 5253 Ada 217 Parsel Tarla

Yüz ölçümü: 9.094,72 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti: 6.548.198,40 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/04/2025 - 12:02

Bitiş Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 12:02

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/06/2025 - 12:02

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 12:02

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah. 5253 Ada 216 Parsel

Yüz ölçümü: 9.753,84 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti: 7.022.764,80 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/04/2025 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 13:31

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/06/2025 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati: 11/06/2025 - 13:31

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah. 5253 Ada 218 Parselde Tarla

Yüz ölçümü: 8.097,78 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti: 4.453.779,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/04/2025 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 14:31

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/06/2025 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati: 11/06/2025 - 14:31

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah. 5253 Ada 219 ParseldeTarla

Yüz ölçümü: 9.481,79 m2İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti: 5.214.984,50 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/05/2025 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati: 08/05/2025 - 10:01

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/06/2025 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati: 12/06/2025 - 10:01

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah. 5253 Ada 383 Parsel Tarla

Yüz ölçümü: 27.529,79 m2İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti: 12.388.405,50 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/05/2025 - 12:01

Bitiş Tarih ve Saati: 08/05/2025 - 12:01

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/06/2025 - 12:01

Bitiş Tarih ve Saati: 12/06/2025 - 12:01

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Harmantepe Mah. 5447 Ada 1 Parsel Tarla

Yüzölçümü: 12.573,13 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti: 9.429.847,50 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/05/2025 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati: 08/05/2025 - 14:30

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/06/2025 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati: 12/06/2025 - 14:30

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Harmantepe Mah. 5447 Ada 2 ParseldeTarla

Yüz ölçümü: 15.919,12 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti: 11.939.340,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/05/2025 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati: 09/05/2025 - 10:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/06/2025 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati: 13/06/2025 - 10:00

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Harmantepe Mah. 5447 Ada 36 Parsel Tarla

Yüz ölçümü: 8.357,28 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti: 4.596.504,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/05/2025 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati: 09/05/2025 - 11:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/06/2025 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati: 13/06/2025 - 11:00

11/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.