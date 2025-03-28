T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 28.03.2025 - 00:01

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

Sayı: 2025/4 Tereke Satış 26/03/2025 Konu: Tasfiyenin şekliTEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ ve BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

MURİS: MURAT KAPTAN (TC 53590515508)

MAHKEMESİ: Sakarya 2 Sulh Hukuk Mah. 2024/783 esas, 2024/869 karar

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı mirasbırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzca yürütülmektedir.

Yukarıda adı yazılı miras bırakanın terekesinin tasfiyesinde basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyesinin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 166.ve 218. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.