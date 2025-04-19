T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2025/6 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Sakarya İli, Erenler İlçesi, Büyükesence Mahallesi, 398 Parsel Sayılı, 2.480,00 M2 Yüzölçümlü, Tapuda Tarla Vasıflı Taşınmaz.
Yüzölçümü: 2.480 m2
İmar Durumu: Dosyasından bakılabilir.
Kıymeti: 1.860.000,00 TL KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/05/2025 - 10:29
Bitiş Tarih ve Saati: 15/05/2025 - 10:29
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/06/2025 - 10:29
Bitiş Tarih ve Saati: 16/06/2025 - 10:29
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Sakarya İli, Erenler İlçesi, Büyükesence Mahallesi, 792 Parsel Sayılı, 2.620,00 M2 Yüzölçümlü, Tapuda Tarla Vasıflı Taşınmaz.
Yüzölçümü: 2.620 m2
İmar Durumu: Dosyasından bakılabilir.
Kıymeti: 3.144.000,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/05/2025 - 11:29
Bitiş Tarih ve Saati: 15/05/2025 - 11:29
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/06/2025 - 11:29
Bitiş Tarih ve Saati: 16/06/2025 - 11:29
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 15/04/2025