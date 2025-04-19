T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 19.04.2025 - 00:01

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/6 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakarya İli, Erenler İlçesi, Büyükesence Mahallesi, 398 Parsel Sayılı, 2.480,00 M2 Yüzölçümlü, Tapuda Tarla Vasıflı Taşınmaz.

Yüzölçümü: 2.480 m2

İmar Durumu: Dosyasından bakılabilir.

Kıymeti: 1.860.000,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/05/2025 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati: 15/05/2025 - 10:29

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/06/2025 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati: 16/06/2025 - 10:29

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakarya İli, Erenler İlçesi, Büyükesence Mahallesi, 792 Parsel Sayılı, 2.620,00 M2 Yüzölçümlü, Tapuda Tarla Vasıflı Taşınmaz.

Yüzölçümü: 2.620 m2

İmar Durumu: Dosyasından bakılabilir.

Kıymeti: 3.144.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/05/2025 - 11:29

Bitiş Tarih ve Saati: 15/05/2025 - 11:29

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/06/2025 - 11:29

Bitiş Tarih ve Saati: 16/06/2025 - 11:29

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 15/04/2025