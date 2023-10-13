T.C. SALİHLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/29

Davacılar Fatma Türkyılmaz ve Elif Ceylan tarafından, davalılar Mustafa Karaboğa, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ayla Doğan, Ayşe Tarcan, Canan Yılmaz, Cennet Doğan, Cennet Keskin, Elif Arslan, Emine Sarıot, Emine Yelken, Ergül Ceylan, Eşe Tetik, Fadime Karaboğa, Faruk Ceylan, Fatma Ceylan, Fatma Ceylan, Fatma Kaygısız, Gülsen Güven, Halil Karaboğa, Hanifi Ceylan, Hatice Ceylan, Hatice Karaboğa, Kemal Karaboğa, Mehmet Ceylan, Mehmet Karaboğa, Melihat Yılmaz, Mevludiye Karaboğa, Nimet Gürcan, Ramazan Ceylan, Raz Özenç, Reşit Karaboğa, Selma Kaya, Süleyman Karaboğa, Talip Karaboğa, Ümmü Şen Er,Zeliha Ünal Aleyhine Açılan Tapu İptali ve Tescil (zilyetliğe Dayalı) davası Nedeniyle; Dava konusu Manisa ili, Köprübaşı ilçesi, Tepeköy Mahallesi 1 pafta 15 parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili TMK md.713 gereği zilyetliğe dayalı olağanüstü zamanaşımından kaynaklı tapu iptali ve tescili davası açıldığı, söz konusu dava ile ilgili TMK md.713'de belirtilen koşulların oluşmadığını ileri sürenlerin son ilanı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememiz dosyasına itirazda bulunması gerektiği ilan olunur. 04/10/2023