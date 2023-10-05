T.C. SALİHLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 05 Ekim 2023

ESAS NO: 2022/224 Esas

Davacı - karşı davalı (Kayyım) Manisa Defterdarlığı tarafından; Mahkememizin 2022/224 Esas sayılı dosyasında davalı -karşı davacı İDRİS ADIYAMAN aleyhine açılan İtirazın İptali davası ile, davalı -karşı davacı İDRİS ADIYAMAN tarafından,davacı - karşı davalı (Kayyım) Manisa Defterdarlığı aleyhine açılan zilyetliğe dayalı tapu iptali ve tescil davası nedeniyle; Yukarıda esas sayılı dosyamızda dava konusu Manisa İli, Salihli İlçesi, Yılmaz Mah. 2602 Parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili TMK md. 713 gereği gaiplik hukuki sebebi ile zilyetliğe dayalı olağanüstü zamanaşımından kaynaklı tapu iptali ve tescili davası açıldığına, yapılacak ilanda söz konusu dava ile ilgili Türk Medeni Kanunu md. 713'de belirtilen koşulların oluşmadığını ileri sürenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememiz dosyasına itirazda bulunması gerektiği hususları ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 17/07/2023