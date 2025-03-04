Yayınlanma: 04.03.2025 - 00:01

T.C. SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/877 Esas

DAVALI: AYTAÇ TOPRAK Deniz Mahallesi Şehit Burhan Rencüzoğulları Caddesi Samandağı/ HATAY

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren H.M.K.'nun 129. maddesindeki unsurları içeren iddialara karşı savunmalarınızı içeren dilekçenizi karşı tarafa tebliğ masrafları ile iki hafta içerisinde mahkeme kalemine vermeniz aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız. duruşma günü: 22/05/2025 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nın 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.