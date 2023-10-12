T.C. SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 12 Ekim 2023

ESAS NO: 2016/507 Esas

Mahkememizde görülmekte bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Sevde Atasoy tarafından mahkememize açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının verilen ara kararı gereğince; Hatay İli,Samandağ İlçesi, Koyunoğlu mahallesi nüfusuna kayıtlı olarak ölen muris Ahmet Amranoğlu Mahmud'un mirasçısı olduğunu ileri sürenler var ise bu konudaki tüm belge ve delilleri ile birlikte, ikinci defa yayınlanacak olan bu ilanın, son ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde Mahkememize başvurmaları, aksi taktirde ilgililerin istihkak davası açma hakları saklı olmak üzere Türk Medeni Kanunun 594. maddesi gereğince Devlet Hazinesinin mirasçılığına karar verileceği ilan olunur.21/09/2023