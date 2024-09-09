T.C. SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 09.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/337 Esas

MİRASÇI: ZEKİ BEYAZ- Müteveffa Vahit Beyaz oğlu.

Mahkemenizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 21/11/2024 günü saat: 11:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde Müteveffa tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususunun ihtarının belirtilensürelerintebliği yerinegeçerli olmak üzere tebligat yasasının 28, 29, 30,31maddeleri gereğince ön inceleme duruşma günü davetiyesiyerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.