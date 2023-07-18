T.C. SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 18 Temmuz 2023

SAYI: 2023/10 Ort.Gid.Satış

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: Samsun İli, Canik İlçesi, Teknepınar Mahallesi, Ada : 11862, Parsel : 8 de kayıtlı bulunan 594,92 m2 arsa ve üzerinde bulunan 150 m2 inşaat alanına sahip iki katlı yapı ve muhtelif ağaçlar.

Adresi: Teknepınar Mahallesi, Yeni Sokak, No: 89 Canik/Samsun Canik/ Samsun

Yüzölçümü: 594,92 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı Emsal : 1.80, Yençok 10 katlı yere ve konut alanına isabet etmektedir.

Kıymeti: 2.169.160,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/09/2023 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati: 08/09/2023 - 14:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/09/2023 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati: 06/10/2023 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.