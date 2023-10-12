T.C. SAMSUN 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12 Ekim 2023

Sayı: E.53403681-2021/1676-Ceza Dava Dosyası 15.03.2023

Mahkememizin Ali SALDUZ hakkında "Kasten Yaralama, Tehdit ve Hakaret" suçlarından açılan kamu davası uyarınca yapılan yargılama sonucu; 29/12/2022 tarih ve 2021/1676 Esas, 2022/1802 sayılı kararı ile üzerine atılı Kasten Yaralama suçundan dolayı sonuç olarak 1 yıl 3 ay hapis cezası, Tehdit suçundan dolayı sonuç olarak 5 ay hapis cezası ve Hakaret suçundan dolayı sonuç olarak 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,

Sanık Ali SALDUZ'un bilinen son adresine çıkartılan tebligatın iade geldiği gibi mernis adresinin de sistemde kayıtlı olmadığı, yapılan kolluk çalışması ve UYAP entegrasyon kontrollerinde de yerleşim yerinin tespitinin mümkün olmadığı, herhangi bir yurt dışı adresinin de bulunmadığı, adresinin meçhul olmasından nedeniyle kararın sanığa tebliğ edilememesinden dolayı, kararın Tebligat Kanunun hükümleri dairesinde Türkiye genelinde yayımlanan gazete ile ilanen tebliğine, ayrıca mahkeme ilan tahtasına asılmasına, 7201 sayılı yasanın 28 ve devamı maddelerince karar verilmiş olup,

İş bu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, hükmün ilanen tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde mahkemeye/herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine/Cezaevi idaresine verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve bu beyanın tutanağı geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Samsun Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yoluna gidilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 15/03/2023