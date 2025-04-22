T.C. SAMSUN 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 22.04.2025 - 00:01

T.C. SAMSUN 12.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/15 KARAR NO: 2025/14

Karşılıksız yararlanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/01/2025 tarihli ilamı ile CMK.12. ve devamı maddeleri gereğince mahkememizin yetkisizliğine karar verilen Nasir ve Rana oğlu, 2000 doğumlu, MUHAMMED NAHAS tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiş ilanen tebliğine karar verilmiştir. Hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize iletilmek üzere en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya hakime onaylatmak şartı ile zabıt katibine beyanda bulunmak, ceza infaz kurumunda bulunulması halinde ise kurum müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmek veyahut cezaevi katibine yapılan sözlü itiraz başvurusunun cezaevi müdürlüğü aracılığıyla mahkememize gönderilmesi suretiyle Samsun Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceği, itiraz edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 17.04.2025