T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 15 Aralık 2023

ESAS NO: 2023/1480 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi.

ADA NO: 1197

PARSEL NO: 25

VASFI: Dükkan

MALİKİN ADI VE SOYADI: Şükrü Kol - Levent Çevik - Musa Çevik

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi 1197 ada 25 parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15/09/2022 gün ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1480Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/12/2023