T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/611 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle mahallesi
ADA NO: 1192
PARSEL NO: 24
VASFI: Dükkan
MALİKİN ADI VE SOYADI: Semra KAYA
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davaya konu Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi 1192 ada 24 parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir belediye Encümeni'nin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/611 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/05/2023