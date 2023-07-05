T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 05 Temmuz 2023

ESAS NO: 2023/611 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle mahallesi

ADA NO: 1192

PARSEL NO: 24

VASFI: Dükkan

MALİKİN ADI VE SOYADI: Semra KAYA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davaya konu Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi 1192 ada 24 parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir belediye Encümeni'nin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/611 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/05/2023