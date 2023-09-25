T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 25 Eylül 2023

ESAS NO: 2023/792 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Samsun İli, Canik ilçesi, YeniMahalle Mahallesi.

ADA NO: 1191

PARSEL NO: 24

VASFI: BİNA

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- FETİYE ERTURAL-41638401388 -

2- İSMAİL ERTURAL-41677400076 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Samsun İli,Canikilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi . 1191 Ada 24 No'lu parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15/09/2022 gün ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 22/06/2023 tarih, 2023/792 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.